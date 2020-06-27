جندي تركي آخر يفقد حياته في اشتباكات شمال العراق

أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت تركيا أن جنديًا آخر فقد حياته في العمليات العسكرية الجارية شمال العراق ضد عناصر حزب العمال العمال الكردستاني، ولاتي تعترض عليها بغداد وحكومة كردستان.

وزارة الدفاع التركية، قالت الجمعة إن جنديا “استشهد” في عملية “مخلب النمر” الجارية ضد “إرهابيي بي كا كا” شمالي العراق، أثناء اشتباكات.

والإثنين الماضي أعلنت وزارة وزارة الدفاع التركية أن عسكريا أصيب “خلال اشتباكات مع الإرهابيين” وأوضحت أنه نقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثر بإصابته.

وكانت عناصر كردية مسلحة من قوات الدفاع الشعبي HPG المنتمية إلى حزب العمال الكردستاني، قالت في وقت سابق إنها نفذت هجمات عسكرية ضد “جيش الاحتلال التركي” في منطقة حفتانين شمال العراق.

وكان الناطق باسم الرئاسة العراقية شدد الجمعة على ضرورة وقف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية، والتي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل.

فيما اعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية أن “الادعاءات التي تشكل ركيزة هذا التصريح، ليست إلا دعاية ترمي من ورائها منظمة بي كا كا الإرهابية ومؤيدوها إلى تشويه عمليات تركيا لمكافحة الإرهاب” في اتهام مباشر للرئيس العراقي ذو الأصول الكردية برهم صالح برعاية “الإرهابيين”.

وقال أقصوي إنه يجب أن ألا تكون السلطات العراقية “أداة للإرهابيين في حملات التشويه الدعائية”.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الأربعاء، أن مجموعة من الجنود الأتراك تعرضوا لإطلاق نار من الجانب الإيراني من الحدود، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

الوزارة لم تكشف عما إذا كانت القوات الإيرانية أو الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني هي التي تقف وراء الهجوم أم لا، واكتفت بالقول “إن الجنود كانوا في مهمة استطلاعية”، في منطقة يوكساك أوفا التابعة لمدينة هكاري جنوب شرق البلاد.

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