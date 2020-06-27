وفيات كورونا في تركيا تتجاوز 5 آلاف حالة

أنقرة (زمان التركية) – تجاوزت وفيات كورونا في تركيا ٥ آلاف حالة، فيما لم يقل رقم الإصابات اليومي منذ منتصف الشهر الحالي عن ألف حالة.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، قال مساء أمس الجمعة، إن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 194 ألفًا و511 حالة، بعد تسجيل 1396 حالة إصابة مؤكدة جديدة،

كما ذكر الوزير أن إجمالي أعداد الوفيات ارتفع إلى 5065 حالة، بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن أعداد المصابين بالفيروس داخل غرف الرعاية المركزة ارتفعت إلى 963 حالة، بينما ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 382 حالة.

كما لفت أن إجمالي التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغت 3 ملايين و186 ألفًا و622 تحليلًا، بعد إجراء 51 ألفًا و198 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطين لحالات مؤكد إصابتها.

يشار إلى أن السلطات التركية خففت منذ مطلع هذا الشهر بشكل كبير جدا الإجراءات الاحترازية المعلنة في مارس الماضي ضد وباء كورونا، وسمحت للمواطنين بالتنقل والسفر بشكل طبيعي، في ظل مخاوف الخبراء من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.