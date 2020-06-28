النمسا تستدعى سفير تركيا بسبب تجاوزات أنصار أردوغان

فيينا (زمان التركية) – استدعت وزارة الخارجية النمساوية سفير تركيا لديها، أوزان جايهان، على خليفة اندلاع اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد ومواطنين أتراك من أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان.

الخارجية النسماوية قالت في بيانها إنها استدعت السفير التركي لمناقشة الاضطرابات التي شهدتها فيينا قبل 4 أيام، مشيرة إلى أن الاشتباكات اندلعت بين مشاركين في تظاهرة كردية لحماية حقوق الإنسان وشباب أتراك كانوا يرددون شعارات قومية من بينهم عناصر في جماعة “الذئاب الرمادية”.

مع استمرار الاشتباكات اضطرت قوات الأمن للتدخل للفصل بين الطرفين، إلا أن الاشتباكات تحولت لتكون بين الشباب الأتراك وقوات الأمن.

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