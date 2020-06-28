اليونان: مستعدون لأي عداء من قبل تركيا

أثينا (زمان التركية) – أدلى نائب وزير الدفاع اليوناني الجنرال ألكيفياديس ستيفانيس بتصريحات حول التوترات المتصاعدة بين بلاده وتركيا في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اليونان مستعدة للدفاع عن مصالحها القومية تجاه أي تصعيد من جانب تركيا.

الجنرال ألكيفياديس ستيفانيس قال مستغربًا إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وجه تهديدات لليونان، بينما في الوقت نفسه دعاها للحوار.

وحسب موقع “Greek City Times” الإخباري اليوناني، فقد قال ستيفانيس: “هناك مستويات وطرق مختلفة للتعامل مع ذلك. والسيد أكار يختار هذه الطريقة. فيهددنا من جانب ويدعونا إلى التفاوض من جانب آخر… نحن مستعدون للحوار، وفي نهاية المطاف نجري مشاورات على مستويات مختلفة، ولكننا في الوقت نفسه نؤدي عملنا ونفعل ذلك على نحو صحيح”.

وكانت وزارة الخارجية التركية انتقدت كذلك تعهد اليونان بحماية حدود الاتحاد الأوربي الخارجية من الهجرة غير الشرعية، وقالت إن ذلك بمثابة انتهاك لحقوق الانسان، منتقدة تقدم أثينا بشكاوى ضدها.

الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أكسوي، قال في بيان إن تصريحات وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس والمندوب السامي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، جوزيب بوريل، أثناء زيارتهم التفقدية للحدود التركية اليونانية هي صورة جديدة لانتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها اليونان بحق اللاجئين وجهودها للتستر على جرائمها تحت مظلة الاتحاد الأوروبي منتقدا اشتراك المفوضية الأوروبية في هذا الأمر، في اعتراض على تعهد اليونان بمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي.

كان بوريل قد صرح أن الاتحاد الأوروبي عازم على حماية حدوده الخارجية ويدعم سيادة اليونان مفيدا أن الاتحاد الأوروبي يأمل في خفض حدة التوترات بين تركيا واليونان.

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