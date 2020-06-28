عضو لجنة كورونا في تركيا: قد ندخل في الموجة الثانية

أنقرة (زمان التركية) – علَّق عضو اللجنة العلمية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تركيا البروفيسور ستشيل أوزكان على استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بعد رفع التدابير الاحترازية.

البروفيسور ستشيل أوزكان الذي يعمل أيضا عضو هيئة تدريس في كلية الطب في جامعة غازي، أوضح أن تركيا تعرضت للذروة في وقت سابق، مؤكدًا على ضرورة تطبيق تدابير احترازية مرة أخرى لتجنب حدوث موجة ثانية.

وأشار أوزكان إلى أن الموجة الأولى مستمرة ولم تصل حتى الآن إلى الحالة “صفر”، قائلًا: “شهدنا الذروة في شهر أبريل/ نيسان الماضي. وقد نتعرض لذروة جديدة بالتأكيد. الآن وصلنا إلى حدود 1500 حالة يوميًا تقريبًا، ولكن في حالة استمرار زيادة أعداد الإصابات، ستزيد معدلات العدوى، وسنشهد موجة ثانية. وهذا لا يليق بنا. ونحن مجتمع سيقاوم ذلك. لذلك علينا أن نضغط على أنفسنا قليلًا”.

وحذَّر من أن قطاعات مختلفة في الدولة لا تطبق فيها قواعد التباعد الاجتماعي، مشددًا على أن عدم ارتداء الأقنعة الطبية بشكل صحيح يزيد من معدلات الإصابة والعدوى في المجتمع.

وتجاوزت وفيات كورونا في تركيا 5 آلاف حالة، فيما لم يقل رقم الإصابات اليومي منذ منتصف الشهر الحالي عن ألف حالة.

يشار إلى أن السلطات التركية خففت منذ مطلع هذا الشهر بشكل كبير جدا الإجراءات الاحترازية المعلنة في مارس الماضي ضد وباء كورونا، وسمحت للمواطنين بالتنقل والسفر بشكل طبيعي، في ظل مخاوف الخبراء من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

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