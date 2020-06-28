كورونا في تركيا… 1372 إصابة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 195 ألفًا و883 حالة، بعد تسجيل 1372 حالة إصابة مؤكدة مساء أمس السبت.

كما أشار إلى أن إجمالي أعداد الوفيات أيضًا ارتفعت إلى 5082 حالة، بعد تسجيل وفاة 17 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن أعداد المصابين بالفيروس في غرف العناية المركزة ارتفعت إلى 984 حالة، بينما ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 366 حالة.

ولفت إلى أن أعداد المتعافين من الإصابة ارتفعت إلى 169 ألفًا و182 حالة، بعد تسجيل 1984 حالة تعافي جديدة.

كما كشف أن إجمالي التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغت 3 ملايين و231 ألفًا و835 تحليلًا، بعد إجراء 45 ألفًا و213 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مخالطة أو حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس.

يشار إلى أن السلطات التركية خففت منذ مطلع هذا الشهر بشكل كبير جدا الإجراءات الاحترازية المعلنة في مارس الماضي ضد وباء كورونا، وسمحت للمواطنين بالتنقل والسفر بشكل طبيعي، في ظل مخاوف الخبراء من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.