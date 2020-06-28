عمان (زمان التركية)ــ أورد مقال نشره موقع (ويب طب) قائمة مشروبات تساعد على إبقاء الدماغ بصحة جيدة، تنشيط الذاكرة، زيادة التركيز، كما تعمل على إمداد الإنسان بشعور نفسي جميل.

يعمل الدماغ على التحكم في معظم العمليات الحيوية والأنشطة التي يقوم بها الإنسان، كما ينظم عمليات الحركة، الإحساس، والتفكير. لذلك من المهم جدًا الحفاظ على صحة دماغ الإنسان.

ويمكن تعزيز ذلك من خلال اختيار الأطعمة والمشروبات المختلفة التي نقوم بتناولها لتحفيز الدماغ للقيام بالمهام المختلفة، وأيضًا إنعاش الذاكرة والتركيز. فلنتعرف على أهم المشروبات لتقوية الذاكرة والتركيز وأسباب ذلك.

فيما يلي 10 مشروبات لتقوية الذاكرة والتركيز

الماء

يتكون دماغ الإنسان من %75 من الماء، لذلك يعد الماء من أهم المشروبات التي تحافظ على صحة الدماغ، الحفاظ على شرب الماء يحفز الدماغ على العمل بشكل أسرع، زيادة التركيز، تحسين المزاج، وتنشيط الذاكرة.

لشرب كميات كافية من الماء، من الممكن إضافة بعض الليمون أو الفواكه لتصنع من الماء مشروب طيب المذاق ومنعش.

الشاي الأخضر

تساعد مادة الكافيين الموجودة في الشاي الأخضر على إنعاش الذاكرة، تقوية الأداء، التركيز، وتزيد من الانتباه بشكل كبير، كما يحتوي الشاي الأخضر على مادة الثيانين والتي تساعد على الاسترخاء.

القهوة

تحتوي القهوة على الكافيين مما يعمل على زيادة التركيز والانتباه لدى الإنسان. كما تساعد القهوة على تحسين المزاج، وتحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحمي دماغ الإنسان من ضعف الذاكرة المرتبط بتقدم العمر.

حليب اللوز

يحتوي حليب اللوز على مادتي الكارنيتين والرايبوفلافين، إذ تعمل هذه المواد على الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين الذاكرة.

شراب التوت البري

العديد من الدراسات التي تم إجراؤها على مشروب التوت البري أظهرت فاعليته الكبيرة للحماية من مرض الزهايمر.

كما أظهرت دراسات أخرى أن تناول شراب التوت البري يعمل على زيادة التركيز وتنشيط الذاكرة لخمس ساعات متتالية فور تناوله. يمكنك تناوله صباحًا مع الشوفان اللذيذ أو كمشروب صحي مع وجبة الغداء.

مشروب النعنع

يعمل مشروب النعنع المنعش على تقليل التوتر والإرهاق، ويعمل أيضًا على تحسين الأداء والتركيز.

مشروب الشمندر

يعمل مشروب الشمندر على زيادة تدفق الدماء والأكسجين إلى دماغ الإنسان. يمكنك خلطه مع المشروبات الأخرى لما له من لون جميل.

مشروب الأفوكادو

يساعد الأفوكادو على تدفق الدماء إلى الدماغ مما يساعد على تنشيط الذاكرة والتركيز، كما يحتوي الأفوكادو على العديد من الألياف والتي تساعد على الشعور بالشبع لوقت طويل.

مشروب الشوكولاتة

يعتبر مسحوق الكاكاو، أو الشوكولاتة خصوصًا الداكنة منها من الأطعمة التي تحفز الذاكرة والتركيز، إذ تحتوي بذور الكاكاو على الفلافونويد، الكافيين، ومضادات الأكسدة.

تؤثر مادة الفلافونويد بحسب بعض الدراسات على مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة، لتعمل على الحفاظ على الدماغ من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.

كما أظهرت الدراسات بأن الأشخاص ممن يتناولون الشوكولاتة باستمرار لديهم أداء أفضل فيما يخص المسائل الذهنية والفكرية، ويتمتعون بمزاج أفضل أيضًا.

عصير البرتقال

يحتوي البرتقال على فيتامين سي، إذ يعتبر من العوامل الأساسية التي تحافظ على صحة الدماغ. يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي على حماية الدماغ من ضعف الذاكرة ومرض الزهايمر.

أمثلة على بعض الأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين سي والتي يمكن تناولها أيضًا كمشروبات منعشة: الجوافة، الكيوي، الطماطم، والفراولة.

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