29 يونيو 2020

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بشاك شهير يواصل تصدر الدوري رغم تعادله مع غلطة سراي

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فى :آخر الأخبار, رياضة
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بشاك شهير يواصل تصدر الدوري رغم تعادله مع غلطة سراي
zaman

أنقرة (زمان التركية) – انتهت مباراة نادي غلطة سراي مع منافسة ميديبول باشاك شهير ضمن مباريات الأسبوع 29 من الدوري الممتاز بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة يحافظ نادي ميديبول باشاك شهير على صدارته للدوري بفارق ثمانية نقاط عن نادي غلطة سراي ونقطتين عن نادي طرابزون سبور.

وتقلص هذه النتيجة من فرص غلطة سراي للفوز ببطولة هذا الموسم.

وشهدت المباراة أولى الأهداف في الدقيقة 51 عبر الهدف الذي أحرزه لاعب نادي غلطة سراي، دانيجال الاكسك، في شباك ميديبول باشاك شهير ليحرز لاعب ميديبول باشاك شهير، أمره اكبابا، هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والستين.
بطاقة حمراء لإدين فيسكا

وشهدت المباراة حصول لاعبي مديبول باشاك شهير، دانيجال الاكسك ومحمود تكدمير، على بطاقة صفراء في حين غادر إدين فيسكا المباراة بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 85.

وشهد الشوط الثاني من المباراة مغادرة كل من ماريو لمينا ومارتن لينس المباراة بسبب الإصابة.

وبهذا التعادل واصل باشاك شهير تصدره للدوري برصيد 60 نقطة بينما احتل غلطة سراي المرتبة الرابعة برصيد 52 نقطة.

هذا وخلال الأسبوع القادم سيحل نادي مديبول باشاك شهير ضيفا على نظيره أنطاليا سبور، بينما سيستضيف غلطة سراي منافسه طرابزون سبور.

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