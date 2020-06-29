تركيا.. أعراض كورونا تظهر على طالبة فور خروجها من الامتحان

ديار بكر (زمان التركية) – نقلت طالبة جامعية إلى المستشفى بعد أن اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عقب الجلسة الثانية لاختبارات الالتحاق بأحد الجامعات في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا.

الطالبة شاركت أمس في الجلسة الثانية من اختبارات الكفاءة الخاص باختبار مؤسسات التعليم العالي، في بلدة يني شهير التابعة لمدينة ديار بكر.

ولكن فور انتهاء الاختبار، بدأت الطالبة بالسعال بشدة ولوحظت إصابتها بدرجة حرارة مرتفعة. المسؤولون الطبيون الذين توجهوا إلى الجامعة اشتبهوا في إصابتها بفيروس كورونا ونقلوها باستخدام سيارة إسعاف إلى مستشفى غازي ياشار جيل التعليمي.

وتجاوزت وفيات كورونا في تركيا 5 آلاف حالة، فيما لم يقل رقم الإصابات اليومي منذ منتصف الشهر الحالي عن ألف حالة.

يشار إلى أن السلطات التركية خففت منذ مطلع هذا الشهر بشكل كبير جدا الإجراءات الاحترازية المعلنة في مارس الماضي ضد وباء كورونا، وسمحت للمواطنين بالتنقل والسفر بشكل طبيعي، في ظل مخاوف الخبراء من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

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