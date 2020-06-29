تركيا.. رئيس بلدية سابق عن الحزب الحاكم متهم بـ “السرقة بالإكراه”

أنقرة (زمان التركية) – اتخذت النيابة العامة في تركيا إجراءً قانونيا بحق رئيس بلدية جيلان بينار السابق وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، مندريس عطاء الله، بتهمة “التهديد والاعتداء” بعد تلقيها بلاغًا ضده.

وكشف البلاغ المقدم بحق عطاء الله ونجله واثنين من أقاربه عن اعتدائهم على أحد أقارب النائب السابق عن الحزب نفسه، صالح فراد، وسرقة أمواله بالإكراه.

وتقدم المجني عليه ويُدعى أفا غازي شوباسي ببلاغ إلى نيابة أنقرة بتهمة “السرقة بالإكراه” أوضح خلاله أن عطاء الله وأقاربه قاموا باختطافه تحت وطأة السلاح والاستيلاء على 490 ألف ليرة.

من جانبها اتخذت نيابة أنقرة إجراء قانونيا بتهمة “التهديد والاعتداء” وأصدرت قرارا بفرض رقابة قضائية على عطاء الله ومن شاركوا معه.

وذكرت صحيفة “سوزجو” أن عطاء الله أوضح في إفادته أن شوباسي ووالده قاما بالاحتيال عليه وتقدم ببلاغ ضد شوباسي ووالده بتهمة “الاحتيال”.

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