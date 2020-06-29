دويتشه بنك الألماني يعلق على الوضع المالي لتركيا

برلين (زمان التركية) – أكد بنك “دويتشه بنك” الألماني أن الاقتصاد التركي سينكمش بنسبة 5.1%، وأنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بتخفيض الفائدة مرة أخرى إلى 8% خلال الفترة المقبلة.

التقرير الصادر عن البنك الألماني قال عن تركيا وجنوب أفريقيا وروسيا: “هذه الدول متعجلة كثيرًا في عودة اقتصاداتها إلى الأداء الطبيعي. أما النتيجة فإما أنها ستحقق انتعاشا اقتصاديا أسرع من المتوقع أو أنها ستتحمل فاتورة أثقل بسبب أزمة كورونا”.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان “The Aftermath” أن الدول النامية غرقت في مستنقع الديون، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد مفترق طرق للكثير من المناطق.

وأكد البنك في تقريره أن التوقعات الخاصة بتركيا لعام 2020-2021 متشائمة للغاية، وقال: “بعد الانكماش هذا العام بنسبة 5.1%، فإن العام 2021 سيشهد نموًا بنسبة 2.9% فقط. نسبة العجز الجاري مقابل إجمالي الدخل القومي سيصل 3.6% خلال العام الجاري، بينما سيصل إلى 3.4% خلال العام المقبل، أما عجز الموازنة مقابل إجمالي الدخل القومي فسيسجل 7.5% خلال العام الجاري، و4.5% خلال العام المقبل”.

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