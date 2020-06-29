شابة أمريكية تحل عقدة كونواي بعد 50 عامًا من الحيرة

أنقرة (زمان التركية)ـ نجحت عالمة الرياضيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، الشابة ليزا بيسيرلو، في حل عقدة كونواي Conway في الرياضيات، التي عجز علماء الرياضيات عن حلها على مدار 50 عامًا.

ليزا بييسيرلو بعد أن نجحت في حل المسألة، عينت عضوًا في هيئة التدريس بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بعدها نشرت دراستها في مجلة “Annals of Mathematics” العلمية المتخصصة في مجال الرياضيات.

وعقدة كونواي (Conway knot)، هي عقدة ذات 11 تقاطع، سميت على اسم عالم الرياضيات جون هورتون كونواي، الذي عرف بأسلوبه التعليمي المرح، والعقدة مرتبطة بالتغير إلى عقدة كينوشيتا-تراساكا.

قضية الشريحة في عقدة كونواي، والتي لم تُحل لما يقارب 50 عاماً، حلتها ليزا پيتشيريلو لأول مرة في عام 2018 عندما كانت تدرس الماجستير في جامعة تكساس أوستن، وشرحتها في إحدى الندوات في صيف 2018، حيث قضت أقل من أسبوع في حلها أثناء أوقات فراغها، ثم نشرت الإثبات هذا العام في مجلة “Annals of Mathematics”.

وكان مبتكر عقدة كونواي عالم الرياضيات جون هورتون كونواي قد توفي في شهر أبريل/ نيسان الماضي عن عمر يناهز 82 عامًا.

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