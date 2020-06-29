غرق 4 سوريين في جنوب ووسط تركيا

هطاي (زمان التركية)ــ كشفت السلطات التركية عن وفاة ثلاث سوريين غرقًا في بحيرة بولاية هطاي جنوبي تركيا، فيما توفي رابع، للسبب ذاته في قونية وسط البلاد.

وقالت وكالة (الأناضول)، إن السوري أكرم حمّادي (42 عاما)، توجه برفقة ولديه عبد الله (9 أعوام ) ومحمود (10 أعوام) إلى نهر بقضاء “خاصّة”، بغرض السباحة.

وخلال سباحتهم في النهر، تعرّض الأب السوري وولديه، للغرق، ما دفع المحيطين بهم لمحاولة إنقاذهم، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

وإثر ذلك، حضرت السلطات الأمنية وفرق الطب العدلي، إلى مكان الحادث، ليتم نقل جثامين السوريين الثلاثة إلى مشفى “خاصة” الحكومي.

وفي ولاية قونية وسط البلاد، لقي الشاب السوري محمد نور مصطفى (17 عاما)، حتفه إثر غرقه في بحيرة بقضاء “سيد شهير”، كان قد ذهب إليها للسباحة.

وسارع أصدقاء الشاب السوري، لتوجيه نداءات الاستغاثة إثر غرق “مصطفى”، ما دفع فرق الإسعاف وعناصر الدرك (الجندرما) للحضور إلى موقع الحادث.

وعقب العثور على جثمان الشاب السوري في البحيرة، نُقل إلى ثلاجة الموتى لدى مشفى “سيد شهير” الحكومي.

وكانت تركيا خففت منذ مطلع الشهر الجاري التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا مما شجع على الخروج للتنزه، ورفعت السلطات على إثر ذلك حظر التجوال والحظر المفروض على الشباب أقل من 18 عامًا وسمحت بالتنقل والسفر بين الولايات المختلفة.

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