كورونا تركيا… 1356 إصابة و15 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 197 ألفًا و239 حالة إصابة، بعد تسجيل 1356 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

الوزير أشار إلى أن أعداد حالات الوفيات أيضًا ارتفع إلى 5097 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وكشف كوجا أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفعت إلى 996 حالة، بينما ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنافس الاصطناعي إلى 381 حالة.

أما عن حالات المتعافين من الفيروس فقد ارتفعت إلى 170 ألفًا و595 حالة، بعد تسجيل 1413 حالة تعافي جديدة.

وأشار إلى أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن ارتفعت إلى 3 ملايين و280 ألفًا و144 تحليلًا، بعد تسجيل 48 ألفًا و309 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مشتبه بها أو مخالطين لحالات مؤكد إصابتها بالفيروس.

يشار إلى أن السلطات التركية خففت منذ مطلع هذا الشهر بشكل كبير جدا الإجراءات الاحترازية المعلنة في مارس الماضي ضد وباء كورونا، وسمحت للمواطنين بالتنقل والسفر بشكل طبيعي، في ظل مخاوف الخبراء من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.