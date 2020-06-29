مدير مؤسسة استطلاع رأي: حزب أردوغان يغلي داخليًّا كإبريق الشاي!

أنقرة (زمان التركية) – في إطار تعليقه على استطلاعات الرأي التي تكشف تراجعًا كبيرًا في شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، قال بكر أغيردير المدير العام لمؤسسة “كوندا” (KONDA) لاستطلاعات وبحوث الرأي، “إن حزب العدالة والتنمية يغلي من الداخل كإبريق الشاي”.

في حوار مع قناة “تي 24” على موقع يوتيوب، أفاد أغيردير، أن حزب العدالة والتنمية يشهد نزيفًا في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، بما فيها الأكاديمي والفكري، وليس المجال السياسي فقط.

ولفت أغيردير وهو كاتب في موقع “تي 24” الإخباري في الوقت ذاته إلى أن النزيف الداخلي في حزب أردوغان لا يصبّ في مصلحة المعارضة بشكل تلقائي وإنما يتوجب عليهم تقديم بديل حقيقي عن الحزب الحاكم.

وقال أغيردير: “لا شكّ أن حزب أردوغان يغلي من الداخل كإبريق الشاي، لكن ليس من الواضح بعدُ ما إذا كان البخار الصاعد من هذا الإبريق سيهطل أمطارًا على تراب المعارضة أم لا”، على حد تعبيره.

وتطرق أغريدير إلى ما قاله الرئيس التركي السابق عبد الله جول من أن حزب العدالة والتنمية تحول في السنوات الأخيرة إلى “حزب الدولة” بعدما ظهر كحزب محافظ ديمقراطي قائم على فلسفة تقديم خدمات للشعب، وتابع: “بحسب رأيي الانتقادات التي وجهها اليوم عبد الله جول لحزبه القديم ورئيسه أردوغان تتمثل في غياب الرؤية والاستراتيجية في الاقتصاد، والمنظومة الإدارية القائمة على تطوير سياسات يومية عابرة”.

ونوه أغيردير بأن حزب العدالة والتنمية بدأ يقدم الدولة ورؤيتها الأمنية على خدمة الشعب، ووصف التصريحات التي أدلى بها عبد الله جول اليوم للكاتب المعروف من صحيفة “قرار” طه أكيول بأنها “بمثابة نفخ الصور” للانطلاقة والتحرك لأخذ دور فعال في الفترة المقبلة.

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