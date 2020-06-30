أنس كانتر يروي ظلم تركيا له على التلفزيون الكندي

أنقرة (زمان التركية) – تحدث لاعب كرة السلة التركي المحترف في دوري الرابطة الأمريكية، أنس كانتر، عن أزمات يعانيها وأسرته منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، بسبب الخلاف مع الرئيس رجب أردوغان.

وحل كانتر ضيفا على قناة CBC الكندية وخصصت صحيفة Boston Globe الأمريكية مساحة للقاء.

وخلال مشاركته على قناة CBC الإخبارية الكندية تناول كانتر المحاولة الانقلابية الغاشمة التي شهدتها تركيا في 2016 وما تبعها من أحداث قمعية، بما فيها اعتقال والده، لمجرد أنه “والد أنس كانتر” الذي يصف الانقلاب بأنه مدبر.

وأثناء البرنامج التلفزيوني أشارت المذيعة إلى رفض فتح الله كولن مؤسس حركة الخدمة الادعاءات المثارة حول تدبيره المحاولة الانقلابية واعتقال السلطات التركية لكل من ينتمي لحركة الخدمة ومن ثم قامت بسؤال كانتر عن رأيه في الأمر.

I was with Fethullah Gulen the night of the failed coup attempt.

He was praying for Turkey#DictatorErdogan unfairly scapegoats him & his followers,when critics believe @RTErdogan staged the coup attempt to grab power & dictatorship! The people of Turkey deserve FREEDOM@CBCNews pic.twitter.com/kQjIfct5O6 — Enes Kanter (@EnesKanter) June 29, 2020

وخلال إجابته أوضح كانتر أنه لا علاقة لحركة الخدمة بالمحاولة الانقلابية الغاشمة، وأنه كان في زيارة لفتح الله كولن عشية المحاولة الانقلابية، مفيدا أن كولن حزن كثيرا فور علمه بالأمر، وذرف الدموع حزنا على المواطنين الذين استشهدوا خلالها.

وأضاف كانتر أن كولن يدافع عن الديمقراطية والسلام العالمي وحقوق الإنسان الدولية منذ نشأته وظهوره الأول، مشيرا إلى اعتقال السلطات التركية للصحفيين والأطفال الرضع والعديد من الأبرياء لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

ونشرت صحيفة Boston Globe المقابلة التي أجرتها مع كانتر، حيث شهدت المقابلة أسئلة تفصيلية عما حدث لعائلته في تركيا وحديث كانتر عن حملة التوقيعات بعنوان “أنت أملي” التي أطلقها من أجل مساندة الأبرياء الذين يتعرضون للظلم في تركيا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الحملة حظيت بدعم كبير من العديد من المشاهير، مفيدة أنه سيتم تقديمها للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عريضة، وذلك عقب الانتهاء من جمع التوقيعات.

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