الحزب القومي يدعو حزبي داود أوغلو وباباجان للانضمام للتحالف الحاكم

أنقرة (زمان التركية) – هاجم سميح يالتشين نائب رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم حزبي أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، وقلل من خطورتهم، قائلًا: “هما حزبان من ورق”.

سميح يالتشين الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب الحركة القومية، المتحالف مع حزب الرئيس رجب أردوغان، دعا حزب المستقبل الذي يترأسه أحمد داود أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدُّم الذي يترأسه علي باباجان للانضمام لتحالف الجمهور، مؤكدًا أن هذا هو الحل الأمثل والأفضل لهما.

يالتشين أكَّد أن تحالف الجمهور المكون من حزبي أردوغان ودولت بهجلي سيكبر ويتضخم ليسيطر على كافة أنحاء السياسة في تركيا، قائلًا: “وفقًا لآليات السياسة الجديدة، فلا أمل لهم أن يكون لهم اعتبار وقيمة في أعين الشعب. الشيء الأفضل الذي يمكنهم القيام به هو اللجوء إلى تحالف الجمهور والالتحاق به”.

وأضاف يالتشين: “لا شعبية لهم… لا يوجد لهم أي قاعدة ناخبين… في الواقع هم مثل الزواحف المنتظرين لسقوط ثمرة تفاح من فرع الشجرة، ومثل العناكب التي تنتظر التصاق حشرة بشباكهم. ومثل الثعالب المنتظرة لتناول ما تبقى من وجبة الأسد”.

وزعم أن كلا الحزبين لن يكون لهما حظ في الفترة المقبلة، قائلًا: “هناك تغيرات في السياسة. وفقًا لآليات السياسة الجديدة، فإنه لا أمل لهم أن يكون لهم اعتبار وقيمة في أعين الشعب. الشيء الأفضل الذي يمكنهم القيام به هو اللجوء إلى تحالف الجمهور، والالتحاق به. في المستقبل القريب، سنشهد جميعًا من سينزلون رايات المعارضة، وينضمون إلى صفوفنا. تحالف الجمهور سيكبر أكثر، وسيكون مسيطرًا على كافة الساحة السياسة وسيبقى في السلطة”.

يشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري الذي يقود تحالف الأمة عبر عن استعداده دعم الحزبان الجديدان ونقل نواب من صفوفه إليهم، في المقابل كشف حزب المستقبل أنه منفتح على التحالف مع الأحزب السياسية المعارضة.

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