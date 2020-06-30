تركيا.. ارتفاع عجز التجارة الخارجية 102%

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية تركية عن تراجع الصادرات خلال شهر مايو المنصرم بنحو 40.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 9 مليار و967 مليون دولار بجانب تراجع الواردات بنحو 27.8 في المئة لتسجل 13 مليار و387 مليون دولار.

ووفق بيانات وزارة التجارة وهيئة الإحصاء، تراجعت الصادرات بنحو 19.7 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل 61 مليار و586 مليون دولار، كما تراجعت الواردات بنحو 5.2 في المئة لتسجل 82 مليار و591 مليون دولار.

عجز التجارة الخارجية

وشهد شهر مايو هذا العام ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 102.7 في المئة ليرتفع من مليار و687 مليون دولار إلى 3 مليار و420 مليون دولار.

وفي مايو من عام 2019 بلغت نسبة الصادرات للواردات 90.9 في المئة غير أن هذه النسبة تراجعت خلال مايو من العام الجاري إلى 74.5 في المئة.

وأثر الإغلاق وتوقف حركة التجارة بسبب فيروس كورونا في التجارة الخارجية.

وتصدرت ألمانيا قائمة الصادرات التركية بحجم صادرات بلغ 919 مليون دولار تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بواقع 882 مليون دولار ثم العراق في المرتبة الثالثة بواقع 603 مليون دولار.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بواقع 560 مليون دولار ثم فرنسا في المرتبة الخامسة بواقع 416 مليون دولار.

وسجلت الدول الخمسة الأولى في الصادرات التركية نحو 33.9 في المئة من إجمالي الصادرات التركية.

الصين أكبر الموردين

وعلى صعيد الواردات التركية تصدرت الصين القائمة بحجم واردات بلغ مليار و863 مليون دولار تلتها ألمانيا في المرتبة الثانية بواقع مليار و231 مليون دولار.

وجاءت روسيا في المرتبة الثالثة بواقع مليار و172 مليون دولار ثم الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بواقع 764 مليون دولار. وكنت المرتبة الخامسة من نصيب إيطاليا بحجم واردات بلغ 483 مليون دولار.

هذا وسجلت الدول الخمسة الأولى في الصادرات التركية نحو 41.2 في المئة من إجمالي الواردات التركية.

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