تركيا.. شكوى من حظر الكتب داخل سجن مانيسا

أنقرة (زمان التركية) – نشر الحقوقي التركي ونائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة كوجالي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، إحدى الشكاوى التي وردته من سجن مانيسا غرب تركيا حول حظر دخول الكتب إلى السجن.

جرجرلي أوغلو عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في الوقت ذاته، كشف عن رسالة تلقاها عن سيدة تقول فيها إن زوجها يقبع بسجن مانيسا منذ 28 شهرا وأن السلطات حظرت دخول الكتب إلى السجن.

وخلال الرسالة التي حملت عنوان “ماذا ينبغي على هؤلاء الأشخاص فعله؟”، طلبت السيدة العون قائلة: “زوجي هو أكاديمي يقبع في زنزانة داخل سجن مانيسا منذ 28 شهرا. قضى حياته بقراءة الكتب وكتابتها. وطوال فترة مكوثه داخل السجن كنت أرسل له الكتب لكنهم أصبحوا لا يسمحون بدخولها منذ 3 أشهر. حسنا، كيف سيقضي وقته بالداخل؟ والمقصف أيضا سيء”.

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