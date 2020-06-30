شركة تركية تتطلع لتزويد ليبيا بالطاقة

أنقرة (زمان التركية) – تستعد شركة كارادينيز التركية القابضة للطاقة لتقديم عرض لتوريد ما يصل إلى 1000 ميجاوات من الكهرباء إلى ليبيا التي مزقتها الحرب، حسبما نقلت صحيفة “دنيا” التركية الاقتصادية يوم الاثنين نقلاً عن الشركة.

تأتي خطوة الشركة في الوقت الذي تواجه فيه ليبيا الغنية بالنفط في شمال إفريقيا مشاكل في إمدادات الطاقة وسط حرب أهلية مستمرة منذ سنين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال مسؤول تركي لرويترز إن تركيا مستعدة للبدء سريعا في إعادة بناء ليبيا التي مزقتها الصراعات.

وجاءت خطوة شركة كارادينيز للطاقة بعد زيارة قام بها كبار مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان إلى طرابلس لمناقشة التعاون في الطاقة والبناء والمصارف.

وقال بيان صادر عن شركة كارادينيز، التي توفر شركة “كارباورشيب” (Karpowership) التابعة لها الكهرباء لأكثر من 10 دول في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي، إن الشركة ستكون قادرة على تعويض عجز الطاقة في ليبيا.

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