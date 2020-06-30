قاسم باشا يسجل الانتصار الثالث على التوالي في الدوري التركي الممتاز

أنقرة (زمان التركية)ــ فاز فريق قاسم باشا على مضيفه غينتشلاربيرليغي بهدفين دون رد، الإثنين، في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري التركي الممتاز “سوبر ليغ”.

أحرز الهدف الأول المهاجم الغيني فودي كويتا في الدقيقة 17 من زمن المباراة، في حين جاء ثاني الأهداف عبر الكونغولي ديوميرسي ندونغالا عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك، سجل قاسم باشا الانتصار الثالث له على التوالي، ليكون الفريق الوحيد الذي يتمكن من تحقيق العلامة الكاملة في جميع مباريات الدوري التركي بعد الاستئناف، رافعًا رصيده للنقطة 35 في المركز العاشر. وفق وكالة (الأناضول).

بالمقابل، واصل غينتشلاربيرليغي سلسلة نتائجه السلبية، وتكبد خسارته الثالثة تواليًا، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 31 في المركز الثالث عشر.

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