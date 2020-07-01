تركيا.. صحافي معارض يعود للسجن مجددًا

إسطنبول (زمان التركية) – أعادت السلطات التركية توقيف الصحافي المعارض جيهان آجار، بعدما أفرج عنه في القضية التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر ضمن التحقيقات التي تجري بتهمة الانتماء لحركة الخدمة في أعقاب محاولة انقلاب 2016.

الصحافي الشاب جيهان آجار، كان يعمل مراسلًا لصحيفة “بوجون” التركية، وبدأت محاكمته في عام 2018، بتهمة الإرهاب، حيث صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد الطعن على الحكم.

ومع نظر المحكمة العليا ملف القضية أصدرت قرارًا بإعادة اعتقاله مرة أخرى وتطبيق العقوبة الموقعة عليه.

وبحسب المحامين الموكلين عنه، فقد سلَّم آجار نفسه إلى سجن أدرنة في 23 يونيو/ حزيران 2020.

آجار ألقي القبض عليه في 29 يوليو/ تموز 2016، وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمته في 31 مارس/ أذار 2017، والتي فيها حكم بإخلاء سبيله في القضية.

وبعد الطعن على الحكم، وخروجه من السجن ألقي القبض عليه مرة أخرى، وصدرت في حقه مذكرة اعتقال، وفي 18 أغسطس/ آب 2017، ضمت المحكمة لقضيته ملف قضية ما يسمى بـ”تشكيلات جماعة كولن داخل الإعلام”، لكن صدر قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية مع منع من مغادرة البلاد، ليكون بذلك قد سجن لمدة 13 شهرًا.

يشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2016 أغلقت الحكومة العديد من وسائل الإعلام غير الموالية لحزب العادلة والتنمية ومن بينها صحيفة (زمان)، واعتقلت عشرات الصحفيين، وتصف التقارير الدولية تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، وأن الحكومة تقمع حرية الصحافة.

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