صحافي تركي: بيروقراطية قصر أردوغان وضعته في عزله

(زمان التركية)- نشر الكاتب الصحافي المخضرم في جريدة “يني تشاغ” التركية، أورهان أوغور أوغلو، مقالًا بعنوان “بيوقراطية قصر أردوغان وضعته في عزله”، وقال فيه: “إن موقع رئاسة الجمهورية التركية على الإنترنت يضم رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان فقط، دون أي ذكر لمعلومات حول الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرئاسة”.

أورهان أوغور أوغلو أوضح أنه بالرغم من أن المواقع الإلكترونية الرسمية لكافة الوزارات ومجلس النواب والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات يوجد بها قسم خاص بـ”الهيكل التنظيمي أو الإداري” إلا أن رئاسة الجمهورية موقعها الرسمي لا يضم أي معلومات غير أردوغان وزوجته أمينة.

وأشار إلى أن هناك قائمة لمجلس الوزراء التابع لرئاسة الجمهورية، إلا أنها لا تضم نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي، الأمر الذي دفع البعض للدفع بأن منصبه أعلى وأرفع من مناصب الوزراء الآخرين.

وأكد أن فؤاد أوكتاي ليس في المكانة نفسها للوزراء، ولا يجب أن يكون في قائمة مجلس الوزراء، وذلك لأن منصبه نائبًا للرئيس يجعله ينوب عنه في حال خروج الرئيس خارج البلاد.

ولفت أوغور أوغلو أنه لم يحدث في تاريخ تركيا أن اختار الشعب وزرائه، وإنما هم مجموعة من الموظفين يتم تعيينهم باختيار رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن أول مرسوم بقرار من رئاسة الجمهورية في ظل حالة الطوارئ، منح أردوغان نفسه بصفته رئيسًا للجمهورية الحق في تعيين مستشارين وكبير مستشارين، مؤكدًا أن هذه المادة تنص على تعيين مستشار واحد وكبير مستشارين واحد.

ولفت إلى أنه بالرغم من نص القانون على مستشار واحد وكبير مستشارين واحد، إلا أن الإعلام يتداول أسماء شخصيات وصلت أعدادها إلى 50 كبير مستشارين و40 مستشارًا.

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