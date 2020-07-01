عضو لجنة كورونا في تركيا: الوباء قد يستمر حتى عام 2025

أنقرة (زمان التركية) – حذَّر عضو اللجنة العلمية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تركيا، البروفيسور إلهامي تشاليك، من أن الوباء قد يستمر حتى عام 2025.

البروفيسور إلهامي تشاليك، أكد أن التصريحات والأخبار المتداولة حول تراجع خطر الفيروس غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن وقائع العدوى باتت تنتقل بين أفراد العائلة الواحدة.

تصريحات البروفيسور تشاليك جاءت خلال مشاركته في اجتماع في غرفة تجارة مدينة قيصري، حيث قال: “تنظيم التجمعات مثل الخطوبات والأفراح والعزاء، قد يكون سببًا في زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا… إن الفيروس أظهر لنا مرة أخرى معنى حق العباد، وأن على الناس المكافحة من أجل عدم السماح بانتقال المرض للآخرين”.

وحذر من أن الوباء قد يستمر حتى عام 2025، قائلًا: “لا يوجد تاريخ محدد وواضح بشأن اختفاء فيروس كورونا كاملا في عموم البلاد. أعتقد أنه سيستمر. ولكن هل سيستمر حتى 2025؟ قد يستمر إلى هذا العام، لو لم يتم العثور على مصل، وأردنا تحقيق مناعة القطيع، سيكون علينا أن نترك 70% من المواطنين يصابون بالفيروس أولًا. علاج كورونا يتم مجانًا في بلدنا. أما في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فيتم العلاج على نفقة المرضى” حسب زعمه.

واستطرد: “التصريحات التي تتحدث عن تراجع تأثير وفعالية الفيروس غير صحيحة. الأعمال والدراسات الخاصة بالمصل مستمرة. الأرقام المتعلقة بالمصل في الوقت الحالي، فارغة ولا أساس لها. الفترة المتوقعة حتى عام 2022. وإن شاء الله لن ننتظر ذلك العام”.

وسجلت تركيا حتى مساء الثلاثاء 199 ألفًا و906 حالة إصابة بفيروس كورونا و5131 حالة وفاة بالفيروس.

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