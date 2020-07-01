قوات سورية على خطوط التماس مع القوات التركية في الرقة

عين عيسى (زمان التركية)ــ دخل رتل عسكري ضخم للجيش السوري إلى بلدة “عين عيسى” شمال محافظة الرقة واستقر في خطوط التماس مع القوات التركية.

وقال موقع (روسيا اليوم) إن رتلا من الدبابات التابعة للجيش السوري خرج من لواء عين عيسى بجانب قوات الروسية واستقر في خطوط التماس مع الجيش التركي والفصائل السورية التابعة له.

ويعتبر لواء عين عيسى مركز توزيع للجيش السوري في المنطقة كما تتواجد في تلك المنطقة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وتعتبر تلك المنطقة الحد الفاصل للفصائل السورية التابعة لـ تركيا في المنطقة.

وقال موقع (رووداو) الكردي إن “حوالي 500 سيارة عسكرية، ومدرعة تابعة للقوات الروسية والحكومة السورية انسحبت من المنطقة عبر طريق أم البراميل المؤدي الى سلوك والرقة”.

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