اليوم… أردوغان يزور أمير قطر في الدوحة

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت رئاسة الجمهورية التركية، مساء أمس الأربعاء، أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيجري اليوم الخميس زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء الأمير تميم بن حمد آل ثانٍ.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن الزيارة ستتناول علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين، قائلة في بيانها: “سيتم تناول علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين بجميع أبعادها، وسيتم تبادل وجهات النظر الشاملة بشأن القضايا الإقليمية والدولية”.

يشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر الزيارة الخارجية الأولى التي يجريها أردوغان منذ بداية أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي قد يطرح تساؤلات حول وجود ضرورة ملحة لإجرائها.

يذكر أن أردوغان بحث في 20 يونيو/ حزيران الماضي هاتفيًا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد “سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية” بين البلدين، حسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.