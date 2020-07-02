2 يوليو 2020

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توقيف 11 شخصًا لتعليقاتهم الساخرة من ابنة أردوغان عبر تويتر

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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توقيف 11 شخصًا لتعليقاتهم الساخرة من ابنة أردوغان عبر تويتر
zaman

أنقرة (زمان التركية) – ألقت قوات الأمن التركية القبض على 11 شخصًا، على خلفية نشر تعليقات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إهانة لإسراء؛ ابنة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وزوجها وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق.

وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق كان قد نشر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيها مولد ابنه الرابع، إلا أنه قُوبل بتعليقات مهينة له ولزوجته إسراء.

من جانبها شنت القوات التابعة لمديرية الأمن العام، حملة أمنية وألقت القبض على 11 شخصًا، على ذمة القضية، بينما أفرجت النيابة العامة عن أربعة من المشتبه بهم حتى الآن.

وكان رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان قد علق على الواقعة خلال كلمته على هامش اجتماعه مع رؤساء حزب العدالة والتنمية في المدن، وأكد أنهم يريدون تمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إغلاقها بالكلية.

Attakallum2
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