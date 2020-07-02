محاكمة سرية لتركي بعد كشفه عن تعرضه للاختطاف والتعذيب

أنطاليا (زمان التركية) – اتخذت محكمة تركية قرارًا باستمرار محاكمة مواطن، متهم بـ”الصلة بالانقلاب الفاشل”، في جلسة مغلقة، وذلك بعدما أكد في الجلسة الأولى من محاكمته أنه تعرض للاختطاف والتعذيب على يد مجموعة كانت ترتدي الزي الشرطي الرسمي.

كان المواطن التركي جوكهان تركمان الذي تعرض للاختطاف في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، وانقطعت أي أخبار عنه لمدة 9 أشهر، فضح السلطات التركية فيما واجهه من معاملة سيئة وتعذيب في أولى جلسات محاكمته.

وأول أمس الثلاثاء، عقدت الجلسة الثانية لمحاكمة جوكهان تركمان، إلا أن المحكمة هذه المرة أصدرت قرارا بعقد الجلسة بشكل مغلق ومنع أي حضور.

عضو حزب الشعوب الديمقراطية الكردي وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عمر فاروق جرجيرلي أوغلو علق على الواقعة قائلًا: “لقد تحدَّث في الجلسة الأولى… وكشف أنه اختطف من قبل ثلاثة أشخاص يرتدون سترات الشرطة، وتعرض للتعذيب على مدار 9 أشهر. ولكن في الجلسة الثانية أصدر القاضي قرارًا بعقد الجلسة بشكل مغلق، ولم يسمح لأحد بالدخول. لماذا؟ ما رأيكم؟”.

تصريحات جرجرلي أوغلو جاءت من خلال منشورات له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جوكهان تركمان أوضح أنه اختطف من قبل ثلاثة أشخاص يرتدون سترات الشرطة، وتعرض لتعذيب لمدة 271 يومًا، مشيرًا إلى أنه اختطف ونقل إلى مكان مجهول بسيارة في طريق استمر لمدة 4-5 ساعات.

وأشار تركمان أنه أحضر بعد عدة أشهر مرة أخرى إلى مدينة أنطاليا، لافتًا إلى أنه بدأت معه الإجراءات وكأنهم عثروا عليه في مدينة أنطاليا.

وأكد أنهم ضغطوا عليه حتى لا يطلب محاميًا للدفاع عنه خلال القبض عليه، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من الحصول على خدمات محاماة حقيقية، وأنه أجبر على التوقيع على الأقوال المنسوبة إليه.