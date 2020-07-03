تركيا تحاكم أحد عشر حقوقيًّا.. وتتجاهل الإنتقادات الدولية بشأنهم

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من سير المحاكمة، داعية السلطات التركية إلى إسقاط التهم عنهم.

محاكمة بدوافع سياسية

وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الأتراك الذي يحاربون من أجل حقوق الإنسان باتوا معرضين “لخطر كبير”.

وأكدت المنظمة أن المحاكمة منذ البداية كانت “بدوافع سياسية”، بهدف إسكات أولئك الحقوقيين وتوجيه رسالة إلى المجتمع، مفادها أن “الدفاع عن حقوق الإنسان يعرضك للخطر”.

ومن بين المعتقلين الـ11، مدير سابق في منظمة العفو الدولية، وجرى القبض عليهم عام 2017،، بسبب ورشة عمل تطرقت إلى الأمن الرقمي، ووجهت لهم السلطات تهم التجسس ومساعدة منظمة إرهابية.