3 يوليو 2020

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تركيا تشن غارات على مواقع في محافظة دهوك العراقية

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا تشن غارات على مواقع في محافظة دهوك العراقية
zaman

دهوك (زمان التركية): شنت مقاتلات تركية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، سلسلة غارات على الجبال المحيطة ببلدتي ديرلوك وشيلادزي، بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وأفاد شهود عيان بأن القوات التركية المتوغلة داخل أراضي إقليم كردستان العراق منذ الخامس عشر من يونيو الماضين أقامت 24 مركزا عسكريا على قمم السلاسل الجبلية والمرتفعات التي احتلتها في محيط ناحيتي باتيفة ودركار .

وتقصف القوات التركية باستمرار مواقع محيطة بقرى تلك المناطق التي نزح عنها سكانها بسبب تمدد الغارات التركية.

وتأتي الموجة الجديدة من الغارات بعد أيام قليلة من انتشار وحدات من قوات حرس الحدود التابعين للحكومة العراقية في المناطق الحدودية بقضاء زاخو في محافظة دهوك.

Attakallum2
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