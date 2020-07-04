تركيا تؤسس أول قاعدة عسكرية في ليبيا

القاهرة (زمان التركية)ــ غداة زيارة وزير الدفاع التركي خلوص أكار العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت حكومة الوفاق الوطني، توقيع اتفاق مع تركيا لتأسيس قاعدة عسكرية في البلاد، تحت مسمى “مراكز تدريب”.

وقالت حكومة الوفاق إنه تم الاتفاق مع أنقرة على على إنشاء مراكز تدريب لبناء جيش محترف في البلاد.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي تواجد الجمعة في “مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني”، بطرابلس، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، قال في ظل وجود جنودا أتراك :”سنواصل دعم أشقائنا الليبيين ليعيشوا براحة وسعادة وأمان أكبر”.

وكانت حكومة الوفاق وقعت مع تركيا أواخر العام الماضي مذكرة تعاون عسكري بجانب مذكرة تعديل الحدود البحرية، ونقلت تركيا بمجوب ذلك قوات عسكرية إلى ليبيا وجندت مقاتلين سوريين للقتال في ليبيا.

وتمنح الاتفاقية الجديدة العسكريين الأتراك حصانة من الملاحقة القضائية إذ سيتواجدون على الأراضي الليبية بصفة رسمية.

وفي الفترة الأخيرة تسارعت وتيرة اللقاءات بين مسئولين أتراك رفيعو المستوى وآخرين في حكومة الوفاق بطرابلس.

وتأتي زيارة وزير الدفاع ورئيس الأركان، بعد يومين من زيارة قام بها قائد القوات البحرية التركي، الأدميرال عدنان أوزبال، إلى طرابلس.

كما سبق ذلك زيارة قام بها مسئولين أتراك، بينهم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، في 17 يونيو الماضي.

وتقول حكومة الوفاق المدعومة من تركيا إنها تريد السيطرة على مدينة سرت الخاضعة لسيطرة قوات “الجيش الوطني الليبي”.

وعقب تلك الزيارة قال الكاتب الصحفي عبد القدير سلفي، إن هناك احتمالية بزيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إلى ليبيا في أي لحظة، وأفاد الكاتب المقرب من المخابرات التركية أنه تلقى أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيس الأركان التركي السابق وزير الدفاع الحالي خلوصي أكار إلى ليبيا.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أكد في تصريحات خلال الشهر الماضي، أن القوات المسلحة المصرية مستعدة للدفاع عن الأمن القومي للبلاد من خلال عمليات داخلية أو خارجية، وأن سرت – الجفرة تعتبر خطا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

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