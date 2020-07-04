4 يوليو 2020

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تركيا.. زعيم حزب يدعو إلى تطبيق “دكتاتورية وطنية”!

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. زعيم حزب يدعو إلى تطبيق “دكتاتورية وطنية”!
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أنقرة (زمان التركية) – أبدى رئيس حزب الوطن اليساري في تركيا دوغو برينجك دعمه تصريحات الرئيس رجب أردوغان التي أعلن فيها ضرورة فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي.

دوغو برينجك، قال: “يجب تطبيق الدكتاتورية الوطنية في البلاد”.

وقال برينجك في حوار صحفي: “إن الإهانة والتحقير في مواقع التواصل الاجتماعي ليس أمرًا مسموحا به وحسب بل هو أمر ضروري. فهناك بعض الأشخاص أعرفهم عن قرب، وهم مؤدبون للغاية أعجب بهم، ولكنهم ما إن يدخلوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لا تكاد تعرفهم، يتحولون إلى شخص آخر وكأن السب والإهانة تفرض عليهم”.

وانتقد برينجك الفكر والتوجه الذي يدعو لعدم تقييد الحريات، قائلًا: “يقولون الحرية ضرورة! أي حرية؟ حرية انعدام الأخلاق والتربية هذه… نحن لا نقبل حرية إهانة سيدة، أو التحقير من إنسان أو عدم المساواة. لا توجد حرية تسمى خيانة الوطن ودعم الإرهاب”.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان قال الأسبوع الماضي على خلفية هجوم تعرضت له ابنته إسراء، إن كافة مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا يجب أن تخضع لرقابة صارمة، في مسعى على ما يبدو للبدء في تطبيق قانون أعده حزب العدالة والتنمية يخير منصات التواصل الاجتماعي بين الرضوخ لقرارت الحكومة أو حظرها في تركيا.

Attakallum2
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