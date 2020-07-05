البرلمان التركي يقدم بلاغا ضد كاتب معارض

أنقرة (زمان التركية) – قدم المكتب الإعلامي في البرلمان التركي اليوم الأحد شكوى جنائية ضد صحيفة “سوزجو” المعارضة وكاتب عمود معروف بتهمة إهانة النواب البرلمانيين.

ونقل موقع ديكان الإخباري عن المكتب الإعلامي قوله في الشكوى المقدمة إلى كبير المدعين العامين في أنقرة إن كاتب العمود يلماز أوزديل اتهم يوم السبت صراحة أعضاء البرلمان التركي بالسرقة، وذلك في مقال استهدف وأهان الموظفين المدنيين، على حد زعمه.

وكان أوزديل كتب في مقاله أن السلطات لم تسمح لأعضاء وممثلي نقابات المحامين بالدخول إلى البرلمان للاحتجاج على خطة تعديلات قانونية على هيكلة نقابات المحاماة، ثم عقب بقوله: “لكن اللصوص يتمتعون بحرية دخول البرلمان”، مؤكدًا أن رؤساء البرلمان أنفسهم من يعترفون بـ”أن أعضاء البرلمان المحترمين يمارسون السرقة في الفواتير الخاصة بخدمات الصحة”.

واعتبر مكتب البرلمان التركي ما ورد في مقال الصحفي أوزديل اتهامًا موجهًا إلى كل أعضاء البرلمان، متهمًا إياه بإهانة كيان البرلمان وأعضائه.

كما اتهم مكتب البرلمان الكاتب المعارض بالتحريض على الكراهية والعداء تجاه البرلمان التركي وجميع أعضائه.

كان أوزديل، وهو يعتبر من أحد المنتقدين الصريحين للحكومة، أصبح هدفًا متكررًا للشكاوى الجنائية، طلب وزير الدفاع خلوصي أكار طالب بسجنه في عام 2019.

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