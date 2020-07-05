برلماني تركي معارض: العدالة والتنمية أداة بيد الدولة العميقة

أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض سزجين تانري كولو، إن حكومة حزب العدالة والتنمية أصبحت جزءًا أساسيًا من الدولة العميقة، المسئولة عن الإنقلابات العسكرية في الماضي.

وأفاد تانري كولو أن المقترحات القانونية التي طرحها حزب العدالة والتنمية الحاكم على البرلمان خلال الفترة الأخيرة كلها قوانين يطالب بها رموز تنظيم “أرجنكون” الدولة العميقة المعروف بممارساته القمعية في تركيا.

أضاف تانري كولو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بات يخضع لسيطرة وتحكم الدولة العميقة من كل الجوانب.

ومن بين أحدث القوانين التي تعترض عليها أحزاب المعارضة، أقرت لجنة العدل بالبرلمان التركي البنود التسعة الأولى من مقترح القانون الذي يقضي بتعديل قانون نقابات المحاماة لإنشاء نقابات محاماة التعددية.

وخلال كلمته أمام اللجنة، خاطب تانري كولو نواب حزب العدالة والتنمية قائلا: “أصبحتم حكومة الدولة العميقة. إجراء هذا الأمر في ظل فيروس كورونا المستجد يهدد صحتنا، وتم استهداف اتحاد نقابات المحاماة التركي ونقابات المحاماة كما هو الحال دائما. إن القوانين التي طرحتموها مؤخرا تكشف عن طبيعة نزعاتكم وميولكم السياسية، بدءًا من من قانون حراس الليل ونقابات المحاماة وربما سنناقش مشروع قانون مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية المطاف”.

وأكد تانري كولو أن نقابات المحاماة لم تعد قادرة على المضي قدما قائلا: “كنت أمين عام في نقابة محاماة ديار بكر. لذا أعي جيدا كيف كان الوضع حينها وكيف هو الوضع الآن. أصبحتم حكومة الدولة العميقة. عودوا إلى رشدكم وتصرفوا كحكومة فعلية. تتخذون الإجراءات نفسها التي شهدتها تركيا بالماضي بل وأسوأ منها. تظلمون أنفسكم بأنفسكم وبهذه الطريقة تسرعون وتيرة رحيلكم”.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان كان قد أفرج عن عدد من قادة تنظيم أرجنكون، فيما تصفه المعارضة بصفقة سياسية غرضها تثبيت أقدام حزب العدالة والتنمية في الحكم في ظل فضائح فساد طالت حكومة أردوغان.

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