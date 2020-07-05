تعرف على فوائد عشبة الليمون الرائعة

عمان (زمان التركية)ـــ توفر عشبة الليمون فوائد عديدة صحية وعلاجية، سنتعرف على تفاصيلها من خلال المقال التالي من موقع (ويب طب).

فلنتعرف فيما يلي على عشبة الليمون وأهم المعلومات المتعلقة بها.

ما هي عشبة الليمون؟

عشبة الليمون (Lemongrass) هي نوع خاص من الأعشاب يتميز بأوراق خضراء طويلة تنتهي بلب أبيض.

يشبه مذاق هذه العشبة المذاق المنعش لثمار الليمون الطازجة، وتزداد قوة النكهة كلما اقتربنا من اللب الأبيض، لذا فمن الشائع أن تجد عشبة الليمون أحد المكونات المستخدمة بكثرة في صناعة أنواع مختلفة من الشاي والزيوت والصلصات والعديد من المنتجات الغذائية.

من الممكن استعمال عشبة الليمون بهيئتها الطازجة، أو تستطيع الاستمتاع برائحتها الفريدة وفوائدها العديدة عبر استخدام منتجات مشتقة منها، مثل زيت عشبة الليمون وشاي عشبة الليمون.

القيمة الغذائية لعشبة الليمون

تحتوي عشبة الليمون على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة المتنوعة، كما يعتبر هذا النوع من الأعشاب مصدرًا جيدًا للعديد من المعادن والفيتامينات الهامة، مثل: فيتامين أ، فيتامينات المجموعة ب، فيتامين سي، الفوليت، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الفسفور، المنغنيز، الزنك، الحديد.

بالإضافة إلى كل ما ذكر، تحتوي عشبة الليمون على مكون مميز وفريد اسمه الليمونال (Lemonal)، وهو مركب كيميائي يمنح عشبة الليمون خصائص مضادة للفطريات والميكروبات.

فوائد عشبة الليمون

لعشبة الليمون فوائد عديدة ومتنوعة محتملة، إليك قائمة بأهمها:

1- مكافحة فقر الدم

أظهرت إحدى الدراسات أن للشاي المصنوع من عشبة الليمون قدرة محتملة على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، والسبب في ذلك يعزى غالبًا لاحتواء عشبة الليمون على كمية عالية نسبيًا من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى بعض العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم لإنتاج خلايا دم جديدة وصحية، مثل: حمض الفوليك، الزنك، الحديد، النحاس.

2- تخليص الجسم من السموم

أظهرت إحدى الدراسات أن عشبة الليمون تحتوي على مركبات طبيعية مدرة للبول، لذا قد يساعد الاستعمال المنتظم لهذه العشبة على تحسين قدرة الجسم على التخلص من السموم المتراكمة.

3- تحسين الصحة الفموية

قد تساعد عشبة الليمون على تحسين الصحة الفموية وخفض فرص الإصابة ببعض أمراض ومشاكل اللثة والأسنان، مثل التسوس والتهاب دواعم السن، وذلك بسبب احتواء هذه العشبة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بالإضافة لاحتوائها على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات.

4- علاج ومكافحة الالتهابات

تتمتع عشبة الليمون بخصائص معقمة ومضادة للبكتيريا، الأمر الذي قد يجعلها فعالة في مكافحة وعلاج بعض أنواع الالتهابات والحالات المعدية التي قد تصيب الجسم، مثل: القوباء الحلقية، التهابات المسالك البولية، الجرب.

كما أظهرت بعض الدراسات أن عشبة الليمون قد تساعد على علاج بعض الحالات الجلدية، مثل داء المبيضات المهبلي، بفعالية قد تجعلها تتفوق على بعض الأعشاب الأخرى التي يشيع استخدامها لعلاج هذا النوع من الحالات المرضية، مثل الزعتر.

5- تحسين صحة الجهاز الهضمي

قد يساعد استعمال عشبة الليمون على تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وذلك بسبب احتواء هذا النوع من الأعشاب على مواد وعناصر غذائية قد تساعد على:

تحسين الهضم وتنظيم عمليات إخراج الفضلات.

تخفيف حدة بعض الاضطرابات التي قد تصيب الجهاز الهضمي، مثل التشنجات والتقيؤ.

خفض فرص إصابة القناة الهضمية ببعض الأمراض والمشاكل الصحية، مثل: الإمساك، الإسهال، ألم المعدة.

6- تحسين الصحة النفسية

من الممكن أن يكون لعشبة الليمون تأثير إيجابي على صحة الفرد النفسية، وذلك بسبب احتوائها على مركبات طبيعية قد تساعد على تهدئة العضلات والأعصاب، إذ وجد أن استعمال عشبة الليمون قد يساعد على:

تخفيف القلق والتوتر.

مكافحة الأرق وتحسين جودة النوم.

تسكين الألم.

7- فوائد أخرى

لا تقتصر فوائد عشبة الليمون على ما ذكر فحسب، وهذه بعض فوائدها المحتملة الأخرى:

منع نمو وانتشار الخلايا السرطانية.

تحسين صحة جهاز الدوران عبر: خفض ضغط الدم المرتفع، خفض الكولسترول.

تحفيز التعرق وخفض الحمى.

تنظيم مستويات سكر الدم.

علاج ومكافحة احتباس السوائل.

خفض فرص الإصابة بالسمنة.

مكافحة قشرة الشعر.

أضرار ومحاذير

رغم أن عشبة الليمون تعتبر من الأعشاب الطبيعية الامنة بشكل عام، إلا أن استخدامها قد يتسبب في بعض الأحيان بمضاعفات ومشاكل صحية، كما يلي:

تهيج الجلد وتحسسه لدى البعض عند القيام بتطبيق عشبة الليمون أو زيتها موضعيًا على البشرة.

مشاكل صحية مختلفة عند تناول كميات كبيرة من عشبة الليمون، مثل: الإغماء، جفاف الفم، فرط إدرار البول، الدوار.

مشاكل صحية مختلفة في الكبد أو المعدة أو الكلى قد تظهر عند تناول كميات كبيرة من زيت عشبة الليمون العطري أو شاي عشبة الليمون.

عيوب خلقية لدى الأجنة في حال قيام المرأة بتناول عشبة الليمون أثناء فترة الحمل.

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