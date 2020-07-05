كورونا في تركيا… 1154 إصابة و20 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا 1154 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة جديدة، بالمرض مساء السبت.

وارتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين إلى 204 ألفًا و610 حالة، وإجمالي أعداد الوفيات إلى 5207 حالة.

وبحسب وزير الصحة فخر الدين كوجا ارتفع عدد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفعت إلى 1093 حالة، وكذلك ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 378 حالة.

الوزير كوجا كشف أيضًا أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 179 ألفًا و492 حالة، بعد تسجيل 1214 حالة تعافي جديدة، وأكد أن أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغت 3 ملايين و584 ألفًا و66 تحليلًا، بعد تسجيل 48 ألفًا و248 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطين لحالات إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ولا يزال يصنف الاتحاد الأوروبي تركيا ضمن مناطق الخطر ويرفض فتح الحدود معها، ما يؤثر على القطاع السياحي في البلاد.