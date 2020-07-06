ارتفاع ضحايا انفجار مصنع ألعاب نارية في تركيا

ساكاريا (زمان الترمية) – ارتفع عدد وفيات انفجار مصنع الألعاب النارية في تركيا إلى 6 أشخاص، بجانب عشرات المصابين.

يذكر أن الانفجار في المصنع الموجود ببلدة “خندق” التابعة لمدينة سكاريا القريبة من مدينة إسطنبول، وقع ظهر يوم الجمعة الماضي، وتسبب في إصابة 114 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 6 أشخاص حتى الآن.

والي مدينة سكاريا تشاتين أوكتاي أوضح في بيانه أن أعداد الوفيات ارتفع إلى 6، بينما تستمر أعمال البحث عن المفقودين جراء الحادث.

ومن جانبها أوقفت الشرطة مدير المصنع واثنين من مشرفي العاملين، مساء أمس، وبدء التحقيق معهم للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت بيانات لغرفة أطباء إسطنبول نهاية العام الماضي عن ارتفاع عدد حوادث العمل في السنوات السبع الأخيرة، بنحو 400%، مشيرة إلى أن نحو ألفي عامل يتوفون سنويًا في حوادث نتيجة ظروف العمل الخطرة.

والعام الماضي كشفت بيانات مجلس سلامة العمال والسلامة المهنية في تركيا أن التسمم والاختناق تصدر قائمة أسباب الوفيات بنسبة 21 في المئة، وبلغت نسبة الوفيات بفعل الانسحاق والوقوع تحت الأنقاض 16 في المئة في حين بلغت نسبة الوفيات بفعل الحوادث المرورية والخدمات 16 في المئة.

وبسبب معدلات البطالة المرتفعة يقبل العمال الاشتغال في وظائف لا تتوفر بها أدني معدلات السلامة المهنية.

وبحسب تقرير مجلس سلامة العامل وأمن العمل، فإن تركيا شهدت في عام 2017 مقتل 2006 عاملا على الأقل.

وشهد عام 2018 الذي أعلن كعام مكافحة عمالة الأطفال أكثر وفيات في صفوف العمال من الأطفال، وخلال أحد 11 كان الأطفال ضحايا 66 حادثة عمل.

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