انتبه.. الثلاجة ليست حلاً مثالياً لبعض الأغذية

برلين (زمان التركية)ــ بعكس ما يظن البعض، أنه يمكنهم وضع أيّ غذاء في الثلاجة لأجل الحفاظ على طراوته، لكن وضع بعض الأغذية في الثلاجة قد يؤدي إلى أخطار صحية.

موقع “دوكتيسيمو”، وهو موقع فرنسي رائد في الرعاية الصحية، قام بتجميع معلومات حول 16 غذاء لا ينبغي وضعه في الثلاجة.بدأت القائمة بحبات الطماطم، فمن الأفضل حفظها في مكان ذي حرارة معتدلة (ما بين 15 إلى 30 درجة)، بينما ينتج عن وضعها في الثلاجة فقدانها لطعمها وكذلك التأثير حتى على أحجامها.

ولا ينصح الموقع بوضع الخبز في الثلاجة لأن ذلك يؤثر على شكله ويجعله جافاً، لكن يمكن تجميده وفق المصدر ذاته. وقد سبق لموقع الهافنغتون بوست أن حذر من وضع الخبز في الثلاجة، مشيراً إلى أن هذه العملية تؤثر على دورة حياة الخبز، وتجعله صلبا.

شملت القائمة كذلك العسل فوضعه تحت درجة حرارة منخفضة ينتج عنه تجميد هذا السائل، ولا توجد أيّ فائدة في تخزينه في الثلاجة لأنه مدة صلاحيته في الخارج طويلة. وهناك ذلك الأفوكادو، فالتجميد يؤدي تصلبه وعدم نضجه، وكذلك نبتة الريحان (تستخدم في الطهي ولتحضير الشاي) التي تؤثر عليها البرودة بشكل سيء، وكذلك زيت الزيتون الذي يتصلب إذا دخل مكاناً بارداً للغاية.

ووفق ما نقلت وكالة (دويتشه فيليه) نصح المواقع بعدم وضع القهوة المطحونة في الثلاجة، لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان طعمها، وتأثرها بروائح أطعمة أخرى. ومن الأفضل تخزينها في مكان جد معتدل الحرارة، بعيدا عن الرطوبة. كما نصح الموقع بتفادي وضع البصل، خاصة المقشر في الثلاجة، لأن هذا النوع من الخضر لا يستطيع مقاومة الرطوبة، ويفسد بسرعة في هذه الأجواء، شأنه شأن الثوم الذي تتكوّن فيه جراثيم نتيجة الحفظ في الثلاجة!

وعكس قطع البطاطس التي تُباع في ثلاجات الأسواق، فإن تقطيع البطاطس ثم تجميدها في البيت يؤدي إلى تحويل مادة النشا الموجودة فيها إلى سكر. كما أن تخزين الشكولاتة في الثلاجة، خاصة في حيّز التجميد، يؤدي إلى تركيز السكر في الأعلى، ما يؤدي إلى فقدان طعمها.

ومن الفواكه التي ينصح بعدم وضعها في الثلاجة، قطع الشمام، فهذه الفاكهة لا تستطيع أن تنضح في مكان بارد جدا، لكن يمكن القيام بهذه الخطوة إذا بلغت مرحلة جد نهائية من النضج. وتنصح مصادر أخرى بعدم تبريدها إلا لمدة جد قصيرة وليس الاحتفاظ بها مطولا.

ومن الناس من يشتري كميات كبيرة من التفاح ويقوم بتجميدها لأجل الاحتفاظ بها، وهي عادة لا ينصح بها لأن التفاح يفقد قيمته الغذائية بهذه الطريقة، كما لا ينصح بوضع المشمش والخيار في الثلاجة لأنها قد يفسدان بسرعة داخلها.

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