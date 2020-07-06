تقرير تركي: منظومة دفاع جوي جديدة تصل ليبيا

أنقرة (زمان التركية) – بعدما تعرضت قاعدة “الوطية” الواقعة في غرب ليبيا، والتي تسيطر عليها القوات التركية مع قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة منأنقرة، فجر أمس الأحد، لقصف جوي أدى لتدمير منظومات دفاع جوي ومحطات تشويش ورادارات نصبتها تركيا في القاعدة يوم الخميس الماضي، أعلنت مواقع إعلامية وإخبارية تركية قرب تنصيب منظومات دفاع جوي جديدة في ليبيا.

القصف الجوي على القاعدة أدى إلى تدمير رادارات دفاع جوي من طراز “هوك” ومنظومة “كورال” للتشويش في قاعدة الوطية كانت قد أعلنت القوات التركية في ليبيا تنصيبهم في القاعدة يوم الخميس الماضي، خلال زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس أركان الجيش ياشار جولار.

موقع “Haber7” كغيره من المواقع الإخبارية والإعلامية التركية، تجنب الحديث عن تدمير المنظومات التركية في قاعدة الوطية، وذكر أن القصف أسفر عن خسائر بسيطة في بعض المعدات العسكرية في القاعدة فقط.

ولكن في اليوم نفسه، أي مساء الأحد، نشر الموقع خبرًا جديدًا، تحدَّث فيه عن أن تركيا قامت بشراء منظومة S-125 الصاروخية من أوكرانيا وفعلتها فوق المجال الجوي لمدينة سيرت الليبية.

الموقع كشف أن المنظومة الأوكرانية مكونة من 6 بطاريات للصواريخ، الأولى مخصصة للمجال الجوي فوق مدينة سيرت، أما البطاريات الخمسة فسيتم تنصيبها في أماكن استراتيجية مختلفة في غرب ليبيا.