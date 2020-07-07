7 يوليو 2020

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البرلمان يقر تعديلات تخص إعلانات الأغذية في تركيا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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البرلمان يقر تعديلات تخص إعلانات الأغذية في تركيا
zaman

أنقرة (زمان التركية) – أقر البرلمان التركي تعديلات على قانون الزراعة تحظر نشر أو إذاعة أي إعلانات تحفز المستهلك على تناول أغذية دون أخرى.

بحسب مشروع القانون الجديد، فإن أي حملات إعلانية تدعو المواطنين لتناول أي نوع محدد من المأكولات أو الابتعاد عن أنواع بعينها، سيتم معاقبة المسؤولين عنها بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر.

مشروع القانون تمت الموافقة عليه في لجنة الزراعة بالبرلمان، وبموجبه لن يتم إذاعة أو نشر أي معلومات خاطئة بشأن مصداقية وأمان المواد الغذائية، وكذلك الحملات الدعائية المخالفة والتي تؤثّر سلبًا على العادات الاستهلاكية للمواطنين وتخلق حالة من الخوف وعدم الأمان لديهم.

وأوضح القانون أنه في حالة مخالفة القانون سيتم معاقبة أصحاب الحملة الدعائية، بغرامات إدارية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف ليرة تركية.

Attakallum2
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