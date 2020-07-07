تركيا.. “عميل سري” يهدد حبيبته وأسرتها بأردوغان

أنقرة (زمان التركية) – أقدم شاب تركي على خطوة هي الأغرب في قصص الحب والعشق، إذ هدد محبوبته التي تريد الانفصال عنه، بأن له علاقات أمنية قوية في البلاد.

وبحسب الرواية، فقد زعم الشاب أنه عميل سري يعمل لدى الأجهزة الأمنية، وبدأ رحلة احتيال على محبوبته وأسرتها، واستولى على أموالهم ومصوغاتهم.

كما أظهر لها صوره مع وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير الدفاع خلوصي أكار.

وعندما أبلغته الفتاة بأنها ستتقدَّم ببلاغ ضده، قال لها: “سأقتلك، الدولة لا يمكنها أن تستغنى عني. رئيس الجمهورية يحبني، وسيغطون على القضية”.

وفي النهاية تقدمت العائلة بشكوى للجهات الأمنية، وبالفعل داهمت قوات الأمن منزله وألقت القبض عليه.

وعثرت قوات الأمن داخل منزل الشاب على بطاقات هوية وبطاقات سيارات مزيفة، بالإضافة إلى تسجيل صوتي مفبرك له مع رئيس الجمهورية رجب أردوغان.

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