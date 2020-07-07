تظاهرة منددة بالعنصرية ضد المحجبات في بروكسل

أنقرة (زمان التركية) – انطلقت تظاهرة ضخمة في العاصمة البلجيكية، بروكسل، هذا الأسبوع، ضد العنصرية التي تُمارس بحق المحجبات في المؤسسات الحكومية والكليات.

وأوضح المتظاهرون، وغالبيتهم من الطلاب، أن النساء المسلمات يتعرضن للعنصرية بسبب معتقداتهم الدينية، مطالبين السلطات بالأخذ في عين الاعتبار النساء المسلمات أثناء وضع القوانين.

ووفق ما نشر على تويتر تحت وسمي #HijabisFightBack و#Touchespasmesetudes رفعت لافتات بالفرنسية والألمانية والإنجليزية خلال التظاهرة حملت عبارات “الحجاب حق إنساني” و”ارفع يدك عن حجابي” و”لا تتعرض لتعليمي”.

يأتي ذلك بعد أن قررت كلية Francisco Ferrer بمدينة بروكسل حظر جميع الرموز الدينية، ويعني القرار إلزام الطالبات بخلع حجابهن.

وعقب هذا القرار لجأت مجموعة من طلاب الكلية إلى محكمة بروكسل لإلغاء القرار، والتي بدورها طلبت رأي المحكمة الدستورية، وهي بدورها أوضحت مطلع الشهر الماضي أن الكلية تتمتع بحق حظر جميع الرموز الدينية بما يشمل الحجاب أيضا.

واستنكر الطلاب ومنظمات حقوق الإنسان موقف المحكمة الدستورية هذا، وقرروا النزول إلى الشوارع لتسليط الضوء على هذا القرار باعتباره ينتهك حقوق الإنسان الأساسية.

هذا وستصدر محكمة بروكسل الحكم النهائي في هذا الأمر.

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