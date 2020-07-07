تعرف على فوائد “الشبت” الرائعة

(زمان التركية) -عين الجرادة هي عشبة غالبًا ما يتم استعمالها لإضفاء مذاق منعش ولذيذ على أطباق الطعام المختلفة، ولكنها ليس مجرد نكهة، ففوائد هذه العشبة عديدة ومتنوعة. أهم المعلومات والتفاصيل في المقال التالي من موقع (يب طب).

فلنتعرف فيما يلي على عشبة عين الجرادة أو الشبت (Dill) وفوائدها المحتملة للصحة.

القيمة الغذائية لعشبة عين الجرادة

يحتوي كل كوب من أوراق عشبة عين الجرادة الطازجة على:

4 سعرات حرارية.

0.3 غرام من البروتينات.

0.2 غرام من الألياف.

675 وحدة دولية من فيتامين أ.

7.4 ملليغرام من فيتامين سي.

0.6 ملليغرام من الحديد.

13.1 ميكروغرام من الفوليت.

0.1 ملليغرام من المنغنيز.

كما وتحتوي عشبة عين الجرادة على كمية عالية نسبيًا من مضادات الأكسدة المتنوعة.

فوائد عشبة عين الجراد

إليك قائمة بأهم الفوائد الصحية المحتملة لعشبة عين الجرادة:

1- تحسين صحة القلب والشرايين

تحتوي عشبة عين الجرادة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد على تحسين صحة القلب والشرايين، وذلك بسبب قدرتها المحتملة على:

مكافحة الالتهابات المختلفة التي قد تصيب جهاز الدوران.

خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم.

ولكن يجب التنويه إلى أن الدراسات العلمية بخصوص تأثير عشبة عين الجرادة على مستويات الكولسترول لا زالت متضاربة، فبينما أظهرت بعض هذه الدراسات أن لعشبة عين الجرادة قدرة على خفض مستويات الكولسترول، أظهرت دراسات أخرى عدم وجود أي تأثير يذكر لعشبة الجرادة على الكولسترول.

2- تخفيف الام الدورة الشهرية

أظهرت بعض الدراسات الأولية أن تناول عشبة عين الجرادة لمدة 3 أيام متواصلة بجرعات معتدلة قد يساعد على تخفيف الالام والتشنجات المزعجة التي قد ترافق الدورة الشهرية لدى النساء.

3- تنظيم مستويات سكر الدم

قد يساعد تناول عشبة عين الجرادة على تنظيم مستويات الأنسولين والسكر في الدم، وهو أمر قد يكون مهمًا بشكل خاص لمرضى السكري، ولكن يجب التنويه إلى أن الدراسات في هذا الصدد لا زالت في بداياتها.

4- تحسين صحة العيون والبشرة

تحتوي عشبة عين الجرادة على كمية جيدة من فيتامين أ، وهو أحد الفيتامينات الهامة التي تساعد على:

الحفاظ على صحة العيون وخفض فرص إصابتها ببعض الأمراض، خاصة مرض العمى الليلي.

تقوية وتدعيم جهاز المناعة.

تحسين صحة ومظهر البشرة ومكافحة حب الشباب.

تحسين صحة الجهاز التناسلي.

تقوية العظام.

5- مكافحة السرطان

تحتوي عشبة عين الجرادة والزيت العطري المستخلص منها على نسبة عالية من مركب كيميائي يدعى بالليمونين (d-Limonene).

أظهرت بعض الدراسات أنه قد يساعد على خفض فرص الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، مثل: سرطان القولون، سرطان الثدي، سرطان الرئة.

6- فوائد أخرى

لا تقتصر فوائد عشبة عين الجرادة على ما ذكر فحسب، بل قد يكون لها العديد من الفوائد المحتملة الأخرى، مثل:

مكافحة بعض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: النفخة والغازات، الإسهال.

مكافحة الاكتئاب.

تخفيف حدة الأعراض المرافقة لمرض الصرع.

تحسين صحة الفم والأسنان.

تخفيف حدة الالام المرافقة لالتهابات المفاصل.

محاذير وأضرار

رغم أن عشبة عين الجرادة هي عشبة امنة بشكل عام، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الأضرار والمضاعفات الصحية المحتملة، كما يلي:

قد يتسبب تناول عشبة عين الجرادة برد فعل تحسسي لدى البعض، وبالتالي ظهور أعراض مثل: الإسهال، التقيؤ، تورم الحلق.

قد تؤثر الكبسولات الدوائية التي تحتوي على خلاصة عشبة عين الجرادة بشكل سلبي على المرأة في فترة الحمل والرضاعة، لذا يفضل تجنب هذا النوع من الكبسولات بشكل تام أثناء الحمل والرضاعة.

قد يتسبب شرب عصير عشبة عين الجرادة بزيادة حساسية البشرة تجاه أشعة الشمس، مما قد يرفع فرص الإصابة بسرطان الجلد.

من الممكن أن يتسبب تطبيق عشبة عين الجرادة أو زيتها بشكل مباشر على الجلد بظهور طفح جلدي أو حصول تهيج في البشرة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه عشبة عين الجرادة.

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