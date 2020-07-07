كورونا في تركيا.. 1086 إصابة

أنقرة (زمان التركية)- أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 1086 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و16 حالة وفاة، مساء أمس الاثنين.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، إن إجمالي أعداد المصابين ارتفع إلى 206 ألفًا و844 حالة، وأن أعداد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 5241 حالة.

وكشف فخر الدين كوجا أن أعداد المصابين بالفيروس داخل غرف الرعاية المركزة بلغ 1130 حالة، بينما بلغت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي 395 حالة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغت 182 ألفًا و995 حالة بعد تسجيل 2315 حالة تعافي جديدة.

ولفت إلى أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغت 3 ملايين و682 ألفًا و673 تحليلًا طبيًا، بعد إجراء 52 ألفًا و193 تحليلًا جديدًا لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطين لحالات مؤكد إصابتها، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وترغب تركيا في تقليص عدد إصابات فيروس كورونا، من أجل عودة السياحة، إذ يرفض الاتحاد الأوروبي فتح الحدود مع تركيا بسبب ارتفاع الإصابات، حيث لم تسجل تركيا منذ شهر أقل من 1000 إصابة يوميا، مع ملاحظة تراجع في الإصابات خلال الأسبوع الأخير.