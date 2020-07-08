8 يوليو 2020

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تركيا.. حريق خلال مشاركة برينجك في بث مباشر!

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. حريق خلال مشاركة برينجك في بث مباشر!
zaman

أنقرة (زمان التركية) – اندلع حريق محدود أثناء مشاركة زعيم حزب الوطن التركي، دوغو برينجك في بث مباشر بقناة (أولوسال) التلفزيونية.

واندلع الحريق داخل مبنى القناة الواقع في حي الاستقلال بمدينة إسطنبول.

وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث أوقفت القناة البث مؤقتا وأدلت ببيان ذكرت خلاله أن حريقا بسيطا اندلع في تمام الساعة 20:35 من مساء الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الحريق بسبب التيار الكهربائي، مفيدًا أن فرق الإطفاء تدخلت على الفور وسيطرت على الوضع.

يذكر أن دوغو برينجك هو زعيم حزب الوطن المعروف بتوجهاته اليسارية القومية المتطرفة ويشكل أحد حلفاء حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، إلى جانب حليفه الآخر دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية اليمينية المتطرفة أيضًا.

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