تركيا.. حريق هائل في أرتفين والنيران تلتهم 70 منزلا

أنقرة (زمان التركية) – التهمت النيران خلال فترة قصيرة عشرات المنازل الخشبية في مدينة أرتفين شمال شرق تركيا.

والي محافطة أرتفين، يلماز دوروك، أعلن أن النيران التهمت نحو 70 منزلا بمنطقة “يوسف ألي” في مدينة أرتفين غير أن الحرائق لم تسفر عن أية خسائر في الأرواح.

وتشير المعلومات الواردة إلى اشتعال النيران في منزل خشبي مستقل في قرية “دوكوماجيلار” التابعة لبلدية يوسف ألي ومن ثم انتقلت إلى المنازل المحيطة بفعل الرياح.

وتدخلت فرق الإطفاء لإخماد النيران، وتبين أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 11:30 لسبب مجهول.

هذا وصرح دوروك أن النيران اندلعت في مزرعة سحلب بالقرية قائلا: “اندلع الحريق بالمزرعة التي تضم منازل خشبية قديمة. وتسببت الحرائق في اشتعال نحو 70 منزلا، غير أنه لم يتم تسجيل أية إصابات أو وفيات”.

–