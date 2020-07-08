8 يوليو 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
البروج
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

تركيا.. حريق هائل في أرتفين والنيران تلتهم 70 منزلا

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
2 مشاهدة
تركيا.. حريق هائل في أرتفين والنيران تلتهم 70 منزلا
zaman

أنقرة (زمان التركية) – التهمت النيران خلال فترة قصيرة عشرات المنازل الخشبية في مدينة أرتفين شمال شرق تركيا.

والي محافطة أرتفين، يلماز دوروك، أعلن أن النيران التهمت نحو 70 منزلا بمنطقة “يوسف ألي” في مدينة أرتفين غير أن الحرائق لم تسفر عن أية خسائر في الأرواح.

وتشير المعلومات الواردة إلى اشتعال النيران في منزل خشبي مستقل في قرية “دوكوماجيلار” التابعة لبلدية يوسف ألي ومن ثم انتقلت إلى المنازل المحيطة بفعل الرياح.

وتدخلت فرق الإطفاء لإخماد النيران، وتبين أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 11:30 لسبب مجهول.

هذا وصرح دوروك أن النيران اندلعت في مزرعة سحلب بالقرية قائلا: “اندلع الحريق بالمزرعة التي تضم منازل خشبية قديمة. وتسببت الحرائق في اشتعال نحو 70 منزلا، غير أنه لم يتم تسجيل أية إصابات أو وفيات”.

Attakallum2
وسوم:

مقالات ذات صله

Nile Center

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول