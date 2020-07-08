تركيا.. نصب تذكاري للانقلاب بـ7 ملايين ليرة وتعويضات الضحايا لم تصل بعد!

أنقرة (زمان التركية) – بينما تظاهر الشهر الماضي عدد من ضحايا الانقلاب عدة مرات للمطالبة بصرف التعويضات التي وصلت الحكومة عبر تبرعات المواطنين؛ تشهد العاصمة أنقرة إنشاء نصب تذكاري لشهداء المحاولة الانقلابية بقيمة تبلغ نحو سبعة ملايين ليرة.

مديرية الأمن العام في تركيا قررت إقامة نصب تذكاري لشهداء المحاولة الانقلابية من عناصر العمليات الخاصة بالمقر المزعوم قصفه بأنقرة أثناء المحاولة في منطقة “جولباشي”.

وأقامت إدارة وحدة الإنشاء التابعة لمديرية الأمن العام مناقصة في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي من أجل “إنشاء نافورة ونصب تذكاري لشهداء المحاولة الانقلابية من أفراد العمليات الخاصة”.

وتم دعوة ثلاث شركات فقط إلى المناقصة التي فازت بها شركة M.Ar لخدمات الإنشاء والسياحة بعد تقدمها بعرض بلغت قيمته 6 ملايين و890 ليرة. وتم توقيع الاتفاقية في 19 من الشهر نفسه.

هذا وعقدت المناقصة بأسلوب المساومة الوارد في المادة 21\B المثيرة للجدل من قانون المناقصات العامة.

يشار إلى أن عددا من ضحايا محاولة الانقلاب نظموا تظاهرة الشهر الماضي، أمام مقر وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، لسؤال الحكومة عن مصير التبرعات التي جمعت ضمن “حملة التضامن مع ضحايا 15 يوليو/ تموز”.

بعد ذلك نظموا وقفة أخرى أمام مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلا أن قوات الأمن تدخلت وفضت الوقفة بعنف.

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