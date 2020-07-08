صحيفة تركية: روسيا تنقل مرتزقة من سوريا لدعم حفتر في ليبيا

إسطنبول (زمان التركية) – قالت تقرير صحفي تركي إن روسيا نقلت مئات المقاتلين السوريين لدعم صفوف قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، من بينهم قيادات من تنظيم داعش الإرهابي.

صحيفة “ستار” التركية الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية قالت في تقريرها إن روسيا تنقل “الشبيحة”، ومقاتلين آخرين من تنظيمات “شيعية” مثل الفاطميون والزينبيون ولواء القدس المدعومين من إيران، مشيرة إلى أنهم سيقومون بالقتال في صفوف قوات حفتر ضد حكومة الوفاق.

ولا تقر روسيا بوجزد عسكري رسمي لها في ليبيا، بين تقول تقارير إن شركة فاغنر الأمنية الروسية متواجدة هناك.

وزعمت أن عدد المقاتلين الذين أرسلتهم روسيا إلى ليبيا بلغ 300، من بينهم 8 قيادات سابقة من تنظيم داعش الإرهابي، في مقابل 1000-1500 دولار أمريكي شهريًا لكل مقاتل.

وقالت الصحيفة أن المقاتلين الذين أرسلوا إلى ليبيا من قبل روسيا من أصول إيرانية وأفغانية، زاعمة أن تلك العناصر حصلت على تدريب داخل قاعدة حميميم الروسية في سوريا قبل التوجه إلى ليبيا.

وحسب المصادر التي استندت إليها الصحيفة فإن المقاتلين المتوجهين إلى ليبيا من بينهم عناصر سابقة في تنظيم داعش كانوا يقيمون في ريف دير الزور، وأن أعداد المقاتلين الذين أرسلوا إلى ليبيا للقتال في صفوف حفتر يتوقع أن يصل إلى نحو 2500 مقاتل.

يشار إلى أن وسائل إعلام عربية وعالمية تتحدث عن أن تركيا ترسل مقاتلين من تنظيمات مسلحة بعضهم ينتمي لداعش إلى ليبيا للقتال في صفوف حكومة الوفاق. وكان أردوغان نفسه قد صرح في وقت سابق أن مقاتلين سوريين سقطوا في ليبيا، انتشرت مقاطع فيديو لمقاتلين سوريين في صفوف قوات حكومة الوفاق.

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