صحيفة صباح: فيديو قصف قاعدة الوطية من لعبة افتراضية!

إسطنبول (زمان التركية) – رغم اعتراف تركيا الضمني بتمدير أنظمة الدفاع الجوي في قاعدة الوطية في ليبيا عقب غارات جوية، إلا أن الإعلام التركي يصر على تهوين الخسار التي آلمت تركيا كثيرا.

بعد زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس أركان الجيش ياشار جولار، الجمعة لقاعدة مصراتة الليبية التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة عسكريًا ولوجستيًا من تركيا، تعرضت قاعدة الوطية التي تتمركز فيها قوات تركية لغارات جوية مكثفة فجر الأحد الماضي.

وسائل الإعلام التركية أقرت بالقصف ولكنها تحدث عن تعرض بعض المعدات والتجهيزات لخسائر وأضرار طفيفة، ونفت سقوط أي مصابين في صفوف القوات التركية.

وقالت وكالة الأناضول إن “بعض” المعدات التي نصبت في القاعدة في الفترة الأخيرة لزيادة جودة دفاعاتها تعرضت لأضرار بسيطة.

كما زعمت بعض وسائل الإعلام الموالية للنظام التركي أن تركيا نصبت منظومة S-125 مكونة من 6 بطاريات في ليبيا كانت قد اشترتها من أوكرانيا خصيصًا لليبيا.

وفي تعليق جديد من الإعلام التركي، زعمت جريدة “صباح” التركية الموالية لحزب العدالة والتنمية أن مقطع فيديو نشرته قناة “الحدث” السعودية على أنه خاص بلحظة قصف قاعدة الوطية، ما هو إلا جزء من أحد الألعاب الافتراضية.

وحسب المصادر الليبية فقد بلغ عدد الغارات الجوية التي تعرضت لها قاعدة الوطية التي تستولي عليها قوات الوفاق والقوات التركية منذ مايو/ أيار الماضي، لتسع غارات، أسفرت عن تدمير محطات تشويش ورادارات ومنظومة دفاع جوي كانت تركيا قد نصبتها في القاعدة يوم الخميس الماضي.

وتحدث بعض المصادر الليبية عن إصابة رئيس أركان الجيش التركي ياشار جولار بإصابات بالغة، مع عدد من القيادات الاستخباراتية التركية.

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