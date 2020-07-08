علاج الصداع باستخدام الزيوت العطرية: هل هو ممكن؟

عمان (زمان التركية)ــ يمكن اللجوء إلى العديد من المواد الطبيعية التي من الممكن استخدامها لتخفيف أو علاج الصداع، مثل الزيوت العطرية، وفي المقال التالي من موقع (ويب طب) سنتعرف على الزيوت العطرية التي قد تساعد على علاج الصداع.

من الممكن أن يساعد استخدام بعض أنواع الزيوت العطرية على علاج الصداع أو التخفيف من حدته. التفاصيل فيما يلي.

زيوت عطرية قد تقاوم الصداع

إليك قائمة بأهم الزيوت العطرية التي من الممكن استخدامها لتخفيف الصداع:

1- زيت النعناع

قد يساعد زيت النعناع على علاج أو تخفيف حدة الصداع بأنواعه المختلفة، وذلك بسبب احتوائه على مادة المنثول الطبية والتي أظهرت بعض الدراسات أن تدليك الجبين بزيت يحتوي على المنثول، قد يساعد على تخفيف حدة الصداع أو الشقيقة.

تستطيع استخدام زيت النعناع العطري لتخفيف الصداع عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بمزج عدة قطرات من زيت النعناع المركز مع أحد أنواع الزيوت الحاملة (مثل زيت الزيتون).

قدم بتدليك الجبهة من الجانبين (الصدغين) بالمزيج لبضعة دقائق.

2- زيت إكليل الجبل

يعتبر زيت إكليل الجبل أحد الزيوت الطبيعية التي قد تكون فعالة عندما يتعلق الأمر بتسكين الالام المختلفة، بما في ذلك الام الرأس، إذ أظهرت الدراسات أن زيت إكليل الجبل قد يساعد على:

تحسين الدورة الدموية.

تخفيف الالتهابات.

تخفيف حدة الأعراض التي قد ترافق انسحاب المواد الأفيونية من الجسم.

تخفيف حدة الأعراض المرافقة للقلق أو الاكتئاب.

وجميع الأمور المذكورة في القائمة أعلاه هي حالات أو أمور قد تترافق مع نوع من أنواع الصداع.

تستطيع استخدام زيت إكليل الجبل لعلاج ومكافحة الصداع عبر:

تدليك الصدغين بزيت إكليل جبل تم تخفيفه في أحد الزيوت الحاملة.

أو إضافة بضعة قطرات منه إلى ماء حمام ساخن والتمتع باستنشاق رائحته العطرية.

3- زيت البنفسج (اللافندر)

قد يساعد زيت البنفسج على علاج ومكافحة العديد من المشاكل العصبية والنفسية عند استخدامه بالطريقة الصحيح، إذ أظهرت بعض الدراسات أن استعمال زيت البنفسج قد يساعد على:

تحسين جودة النوم ومقاومة الأرق.

مكافحة القلق.

تسكين الألم.

تخفيف حدة الصداع والشقيقة.

تستطيع استخدام زيت البنفسج لتخفيف حدة الصداع عبر محاولة استنشاق الرائحة العطرية لهذا الزيت أثناء نوبة الشقيقة، إذ أظهرت إحدى الدراسات أن القيام بهذه الخطوة خلال نوبة الشقيقة قد يساعد على تخفيف حدة النوبة والألم المرافق لها خلال 15 دقيقة.

4- زيت الكينا

من الممكن أن يساعد زيت الكينا على علاج الصداع أو التخفيف من حدته، خاصة صداع التوتر أو الصداع الذي تسببت به مشاكل صحية مثل التهابات الجيوب الأنفية أو احتقان الممرات التنفسية.

تستطيع استخدام زيت الكينا لتخفيف أو علاج الصداع عبر استنشاق مزيج مصنوع من هذا الزيت وزيت النعناع العطري.

5- زيت البابونج

من الممكن أن يساعد زيت البابونج العطري على تحفيز عضلات الجسم على الاسترخاء، كما أنه قد يساعد على علاج بعض الحالات العصبية والنفسية التي قد تتسبب بظهور الصداع، مثل الأرق والقلق، ولهذه الأسباب تحديدًا فإن القيام باستخدام هذا النوع من الزيوت قد يكون مجديًا عند محاولة علاج الصداع والام الرأس بطرق طبيعية.

تستطيع استخدام زيت البابونج لعلاج أو تخفيف حدة الصداع عبر حل بضعة قطرات منه في حمام ماء ساخن واستنشاق رائحته العطرية.

6- زيت الميرمية

رغم أن الدراسات العلمية حول فوائد هذا النوع من الزيوت العطرية في علاج ومكافحة الصداع لا زالت في بدايتها، إلا أنه من الممكن محاولة استخدام زيت الميرمية لتخفيف الصداع، فهو من الزيوت العطرية التي أظهرت بعض التجارب الفردية أنها من الممكن أن تساعد على تخفيف حدة التشنجات العضلية والتوتر وفي بعض الأحيان تخفيف حدة الصداع.

محاذير وأضرار

قبل استخدام الزيوت العطرية لعلاج الصداع عليك أن تدرك المعلومات التالية لتجنب أي أضرار أو مضاعفات محتملة قد تترافق مع استخدامها:

قد تتسبب أنواع معينة من الزيوت العطرية بظهور رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص.

يفضل تجنب استخدام الزيوت العطرية بشكل تام خلال فترة الحمل والرضاعة.

عند استعمال الزيوت العطرية، يجب الحرص دومًا على حلها بزيوت حاملة أولًا لتخفيفها قبل الاستعمال.

قد يتسبب استخدام الزيوت العطرية بتفاقم بعض الحالات الصحية وزيادتها سوءًا، خاصة الربو ومشاكل القلب، لذا يفضل استشارة الطبيب قبل استخدام هذا النوع من العلاجات الطبيعية البديلة.

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